2019-03-17T10:07:18+03:00
Общество

У стадиона «Волгоград Арена» организована пешеходная зона перед матчем

17 марта сыграют волгоградский «Ротор» и столичные «Химки»
Юлия Данильченко
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Специально для болельщиков у самого большого футбольного поля города-героя организовали пешеходную зону. Фото: мэрия.Специально для болельщиков у самого большого футбольного поля города-героя организовали пешеходную зону. Фото: мэрия.
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В воскресенье, 17 марта, на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч между волгоградским «Ротором» и московскими «Химками». Людей будет много, поэтому специально для болельщиков у самого большого футбольного поля города-героя организовали пешеходную зону.

- Так, движение, остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены с 10 до 17 часов 17 марта 2019 года на подъездах к стадиону со стороны входов: GATE №1, GATE №4 и GATE №5, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

На этих участках поставят дорожные знаки и таблички, а те автомобилисты, которые все же рискнут припарковать машину в неположенном месте, будут сразу же эвакуировать.

- Администрация Волгограда просит водителей быть внимательнее при выборе маршрута в указанный период и заранее планировать поездки, - обратились к волгоградцам в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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