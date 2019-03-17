Троих волгоградцев, пропавших без вести, нашли мертвыми
В субботу, 16 марта, поиски троих мужчин из Волгограда завершились трагично: их нашли мертвыми. Об этом сообщает волгоградская региональная общественная организация "ВолгоСпас - Поиск пропавших детей"'.
Как стало известно КП-Волгоград от волонтеров все трое бесследно исчезли в 2018-2019 годах. На их поиски были брошены не только добровольцы, но и полицейские.
Проживали мужчины в разных районах Волгоградской области. 55-летний Иван Погонялов жил в Суровикино и пропал еще в июле. У него был шрам на голове. 76-летний Василий Пономарев ушел из квартиры в Красноармейском районе города-героя в декабре. И совсем недавно, в марте 2019 года, не вернулся домой 65-летний Анатолий Ефимов из области.
Правоохранительные органы пока не комментируют и не называют причины смерти мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU