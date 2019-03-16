В Волгограде начали отмечать фестиваль «Крымская весна»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-16T16:31:06+03:00

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Сегодня, 16 марта, у интерактивного музея «Россия — моя история» сотни волгоградцев собрались отметить «Крымскую весну». С момента воссоединения Крыма и Севастополя с Россией прошло пять лет. Погода выдалась теплая, поэтому горожане действительно насладились непередаваемой атмосферой праздника.

Известные волгоградские коллективы привнесли особое настроение. На сцене выступили ансамбли «Казачья воля» и «Лазоревый цветок», а также сольные исполнители. Для гостей подготовили тематическую экскурсию об истории Крымского полуострова. Но на этом праздник не закончится.

- Порядка 200 школьников Волгоградской области встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны — на Урок Победы, который 18 марта пройдёт в музее-заповеднике «Сталинградская битва», приглашены Евгений Федорович Рогов, Владимир Федорович Ананьев, Михаил Васильевич Терещенко, а также Владимир Семенович Туров, которому в этот день исполнится 99 лет, - рассказали КП=Волгоград в пресс-службе областного комитета культуры.

Насладиться яркими фотографиями с места событий можно в нашей фотогалерее.

ИСТОЧНИК KP.RU