Дорожники без выходных убирают улицы Волгограда

СЕГОДНЯ 14:07 2019-03-16T14:07:06+03:00

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С приходом весны в Волгоград вернулась и грязь. Слои песка остались на дорогах после борьбы с гололедицей. Теперь дорожным службам предстоит все убрать. Бригады трудятся без выходных, только так можно в короткие сроки привести улично-дорожную сеть в порядок. Сейчас в разных районах города-героя работают МУП "ДСЭР Советского района" и МБУ "Северное".

- Бригады МБУ «Северное» с помощью специальной техники моют остановочные павильоны на проспектах им. Ленина и Маршала Жукова, очищают от пыли дорожные ограждения на Комсомольском путепроводе, убирают смёт с лотковой части городских дорог. В частности, в ходе работ с помощью специальных машин и вручную дорожникам в течение дня предстоит очистить более километра пешеходных ограждений и шумоизоляционных панелей Комсомольского моста, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе городской администрации.

Незаменимыми в такой уборке стали новые подметательно-вакуумные машины, которые закупили в конце 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU