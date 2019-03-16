За сутки в Астраханской области сгорели два пенсионера

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-16T12:32:41+03:00

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Следственный комитет Астраханской области устанавливает обстоятельства смертей двух пожилых людей, которые случились накануне, 15 марта.

84-летняя погибшая проживала в Кировском районе самой Астрахани. Днем в пятницу ее квартира в одноэтажном доме по улице Рабочей вдруг загорелась. Женщина умерла до того, как спасатели потушили комнату, где она находилась. Есть версия, что ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

- Ночью того же дня в селе Федоровка произошло возгорание частного дома. После локализации пожара в кухонной комнате на сундуке обнаружено тело 64-летнего собственника домовладения. Предварительная причина пожара – замыкание электропроводки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ССУ СК по Астраханской области.

По результатам процессуальной проверки станут известны точные причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU