Команда волгоградских полицейских стала лучшей в соревновании по дзюдо

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-16T12:08:59+03:00

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Чемпионат по дзюдо состоялся 13 марта 2019 года на базе «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Волгоградской области. Участие в нем принимали только сотрудники силовых структур. Всего набралось 37 человек, которые владели навыками спортивной борьбы. Они разделились на 13 команд.

- Победителем в этом году стала команда ГУ МВД России по Волгоградской области. Победа далась нелегко, ведь в чемпионате приняли участие сотрудники различных ведомств, много лет занимающиеся этим видом спорта, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

В команде лучших были полицейские из подразделения особого назначения «Гром», ППС, подразделений уголовного розыска и следствия. Вторыми стали сотрудники академии МВД РФ, они в прошлом году были победителями. Третье место заняли дзюдоисты из областного УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU