Команда волгоградских полицейских стала лучшей в соревновании по дзюдо
Чемпионат по дзюдо состоялся 13 марта 2019 года на базе «Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Волгоградской области. Участие в нем принимали только сотрудники силовых структур. Всего набралось 37 человек, которые владели навыками спортивной борьбы. Они разделились на 13 команд.
- Победителем в этом году стала команда ГУ МВД России по Волгоградской области. Победа далась нелегко, ведь в чемпионате приняли участие сотрудники различных ведомств, много лет занимающиеся этим видом спорта, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Главка.
В команде лучших были полицейские из подразделения особого назначения «Гром», ППС, подразделений уголовного розыска и следствия. Вторыми стали сотрудники академии МВД РФ, они в прошлом году были победителями. Третье место заняли дзюдоисты из областного УФССП.
ИСТОЧНИК KP.RU