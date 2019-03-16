2019-03-16T09:54:37+03:00
Здоровье

В Волгоградской области развиваются лабораторные исследования

Количество анализов на определение онкомаркеров увеличилось в 2,5 раза
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы областной администрации.Фото пресс-службы областной администрации.
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Нацпроект «Здравоохранение» развивается в Волгоградской области с огромной скоростью. На встрече губернатор Андрея Бочарова с президентом Владимиром Путиным были подняты разные вопросы, в том числе тема создания современной системы оказания медицинской помощи. В этом федеральный центр пообещал участвовать.

Сейчас огромное внимание уделяется лабораторным исследованиям. На определение онкомаркеров количество анализов увеличилось в 2,5 раза и это хорошие показатели. Все благодаря активной работе единого государственного лабораторно-диагностического центра. Такие открылись в Дзержинском и Краснооктябрьском районах, скоро лаборатория появится в Михайловке.

- За три года централизованной клинико-диагностической лабораторией проведено более 18 миллионов исследований — 6,5 миллиона из них в прошлом году. В 2019-м их количество будет увеличено почти на 700 тысяч — до 7,2 миллиона. Важным разделом иммунохимических исследований стало определение онкомаркеров. Если по итогам 2016 года объем анализов по этому направлению составил чуть более 52 тысяч, то за прошедший год в 2,5 раза больше — почти 131 тысячу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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