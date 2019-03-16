2019-03-16T08:48:13+03:00
Дом. Семья

30 марта в Волгоградской области открывается охота на пернатых

Продлится сезон максимум до 15 апреля
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы облкомприроды.Фото пресс-службы облкомприроды.
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Для охотников Волгоградской области скоро откроется новый сезон – охота на пернатых. Как сообщает облкомприроды, случится это ближе к концу марта, а продлится во всех районах до разных чисел.

- Весенняя охота на водоплавающую дичь и боровую дичь в охотничьих угодьях южных районов области открывается 30 марта. По северу региона традиционно весенняя охота на пернатых начинается позднее, в первую субботу апреля – в этом году 6 апреля. Продлится охотничий сезон в южных районах до 8 апреля, в северных - до 15 апреля, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Стрелять можно будет в селезней уток и гусей, исключением являются серые особи. Сейчас любители такого промысла охотятся на ондатру и водяную полевку. Происходит это при строгом соблюдении всех правил и наличии охотничьего билета. При нарушении природоохранного закона грозит административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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