В центре столкнулись «Лада» и «Газель»: пострадала 17-летняя волгоградка

СЕГОДНЯ 08:28 2019-03-16T08:28:49+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло четыре аварии, столько же людей в них пострадало. Самой юной жертвой невнимательного водителя стала 17-летняя девушка.

В пятницу, 15 марта, юная волгоградка ехала в салоне автомобиля «Лада Гранта», за рулем которой находился 20-летний парень. Около девяти часов вечера они двигались по проспекту Ленина со сторону улицы Глазкова в сторону Краснооктябрьского района.

- Напротив строения №59 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с идущей со встречного направления автомашиной «Луидор 22500» под управлением 57-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге пострадала пассажирка. На место приехали врачи, который и госпитализировали ее в больницу. По факту аварии полицейскими проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU