2019-03-16T08:30:51+03:00
Общество

Столичные микрозаймы оформили на волгоградца кредит и выбивали долг через коллекторов

Мужчина смог доказать, что не брал займ
Юлия Данильченко
Поделиться:
Волгоградец лишь через суд доказал свою невиновность.Волгоградец лишь через суд доказал свою невиновность.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Истории с микрозаймами все больше возмущают: дошло до того, что офисы мошенническим путем вешают на людей кредиты, а потом еще и коллекторов натравливают. Такое произошло с жителем Тракторозаводского района Волгограда.

Мужчина пытался устроится на работу через «Авито», нашел вакансию кровельщика в Москве и по требованию работодателя заполнил анкету и выслал копии документов. А после этого ему стали звонить вышибалы с требованием вернуть почти взятые 3 тысячи и еще 4 тысячи набежавших процентов. Даже 800 рублей сняли со счета. Волгоградец написал в полицию, но там дело не возбудили. Тогда он пошел в суд.

- В иске он просил признать договор займа на сумму 3 тысячи незаключенным, взыскать с МФК убытки в размере 800 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3 тысячи, а также возложить на МФК обязанность прекратить обработку с последующим уничтожением его персональных данных, как заемщика, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

И судья встал на сторону истца. Действительно, мошенники провернули схему по оформлению займа, но факта передачи денег установить не удалось, поэтому удовлетворил все требования истца. Микрозаймы, которые хотели облапошить мужчину на семь тысяч рублей, сами их и выплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки в Астраханской области сгорели два пенсионера
Команда волгоградских полицейских стала лучшей в соревновании по дзюдо
В Волгоградской области развиваются лабораторные исследования
30 марта в Волгоградской области открывается охота на пернатых
В центре столкнулись «Лада» и «Газель»: пострадала 17-летняя волгоградка
Перепутали уколы: астраханец умер в коридоре больницы
Водителю, сбившему в Волгограде школьника на «зебре», ограничили свободу на полтора года
Интерактивный музей приглашает волгоградцев отметить воссоединение Крыма с Россией
В Волжском дед-рецидивист ограбил 80-летнюю старушку
Два волгоградца украли у себя 54 тонны оливкового масла ради компенсации
Путин пригласил на разговор главу Волгоградской области Андрея Бочарова
16 марта в Волгограде пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Астрахани полиция поймала водителя, сбившего насмерть пешехода и сбежавшего
В 2019-м новые фонари появятся на улицах Покрышника, Шурухина, Санаторной и Неждановой
В Волгограде поймали педофила из Владимирской области
С начала года более 4 тысяч селян проверили здоровье в мобильных пунктах
За сутки под колесами оказались два 10-летних мальчика
В Волгограде 54 маршрутки сняли с линий за нарушения и неисправности
Танцы на капоте: волгоградец принял иномарку за батут
В Волгограде на Астраханском мосту залатали ямы
Закрыть пожизненно: в Волгограде семья убитой девушки требует ужесточить Масленникову наказание
Волгоградцев приглашают на «Зеленый фестиваль»
На волгоградских прилавках выявили 183 случая вредного и некачественного товара
В Волжском пьяный мужчина разбил дверь в магазин в поисках пива
В Волгограде медики заговорят на английском