Столичные микрозаймы оформили на волгоградца кредит и выбивали долг через коллекторов

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-16T08:30:51+03:00

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Истории с микрозаймами все больше возмущают: дошло до того, что офисы мошенническим путем вешают на людей кредиты, а потом еще и коллекторов натравливают. Такое произошло с жителем Тракторозаводского района Волгограда.

Мужчина пытался устроится на работу через «Авито», нашел вакансию кровельщика в Москве и по требованию работодателя заполнил анкету и выслал копии документов. А после этого ему стали звонить вышибалы с требованием вернуть почти взятые 3 тысячи и еще 4 тысячи набежавших процентов. Даже 800 рублей сняли со счета. Волгоградец написал в полицию, но там дело не возбудили. Тогда он пошел в суд.

- В иске он просил признать договор займа на сумму 3 тысячи незаключенным, взыскать с МФК убытки в размере 800 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3 тысячи, а также возложить на МФК обязанность прекратить обработку с последующим уничтожением его персональных данных, как заемщика, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

И судья встал на сторону истца. Действительно, мошенники провернули схему по оформлению займа, но факта передачи денег установить не удалось, поэтому удовлетворил все требования истца. Микрозаймы, которые хотели облапошить мужчину на семь тысяч рублей, сами их и выплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU