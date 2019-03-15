2019-03-15T23:32:23+03:00
Происшествия

Перепутали уколы: астраханец умер в коридоре больницы

Опытного медика будут судить за халатность
Екатерина МАЛИНИНА
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Реанимационные действия не спасли пациента.Реанимационные действия не спасли пациента.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В последнее время все чаще статья халатность применяется к медицинским работникам. Всплывают жуткие истории непрофессионализма и равнодушия врачей. В Астрахани на скамью подсудимых попал врач общей практики из поликлиники Ленинского района.

К нему пришел 62-летний пациент с низким уровнем гемоглобина. Опытный медик прописал ему уколы, чтобы повысить уровень «железа» в крови. С этим направлением астраханец направился в процедурный кабинет. Медсестра сделала все по бумажке: вколола укол в вену и отпустила пациента домой. Но тот не дошел даже до выхода из поликлиники, а упал мертвый в коридоре.

Как выяснили следователи СУ СК по Астраханской области, этот препарат необходимо вводить внутримышечно, причем после этого больной должен находится под наблюдением специалистов. Но 59-летний врач про это «забыл», как и медсестра, которая обязана была уточнить назначение. Тем более, на упаковке лекарства было черным по белому написано: для внутримышечных инъекций.

Комплексная судмедэкспертиза доказала причинно-следственную связь между смертью мужчины и действиями врача и медсестры.

Уголовное дело передали в суд. Подозреваемых будут судить за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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