Интерактивный музей приглашает волгоградцев отметить воссоединение Крыма с Россией

СЕГОДНЯ 16:59 2019-03-15T17:02:07+03:00

Если вы купите входной билет в музей, то экскурсию по истории полуострова вам проведут бесплатно. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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Интерактивный музей «Россия – Моя история» активно включился в проведение Фестиваля «Крымская весна». Для волгоградцев подготовили трехдневный марафон развлекательных и познавательных мероприятий. С 16 по 18 марта участников мероприятия ждут тематические музейные экскурсии, викторина, живая музыка и даже презентация туристических маршрутов по Республике Крым.

Если вы купите входной билет в музей, то экскурсию по истории полуострова вам проведут бесплатно.

Мероприятия пройдут с 16 марта по 18 марта по сеансам: в 11:00, 13:00, 15:00 и в 16:30.

Все желающие смогут принять участие в викторине «Крым в российской истории», составленной по материалам мультимедийных выставок музея. Победители, набравшие наибольшее количество правильных ответов, получат специальные призы.

Не забыли организаторы Фестиваля и о любителях кино. В зале-лектории исторического парка покажут ленты, сюжеты которых связаны с историческими событиями в Крыму. В субботу 16 марта будут показывать фильмы "Адмирал Ушаков" (12:00) и "Крым" (15:00), в воскресенье 17 марта – фильмы "Адмирал Нахимов" (12:00) и "Битва за Севастополь" (15:00). Вход на сеансы - свободный.

16 марта на площади рядом с интерактивным музеем в 12.00 начнется концерт «Крымская весна». С 14.00 до 15.00 в холле исторического парка юные волгоградские музыканты исполнят всем известные мелодии.

Напомним, что во все дни Фестиваля школьники и студенты-очники смогут посетить мероприятия бесплатно. Время работы музея – с 10 до 18 часов. При этом вход и работа кассы завершаются за 45 минут до закрытия. 18 марта исторический парк будет открыт для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU