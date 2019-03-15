В Волжском дед-рецидивист ограбил 80-летнюю старушку

СЕГОДНЯ 15:14 2019-03-15T15:14:45+03:00

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В полицию Волжского обратилась 80-летняя бабушка. Пенсионерка со слезами на глазах рассказала, что на нее напали и ограбили прямо в собственной квартире.

Случилось это вечером 14 марта. Пенсионерка выносила мусор, по возвращению заметила нетрезвого мужчину в подъезде. А когда подошла к своей квартире, мужик вдруг набросился на нее, выхватил ключи, сам открыл ее дверь и затолкал бабулю внутрь. Оказавшись вместе с пенсионеркой в комнате, он достал нож, приставил к горлу жертвы и потребовал отдать деньги. Когда понял, что брать у бабули нечего, заставил снять золотые серьги. Забрав украшения и мобильный телефон, скрылся.

Нашли грабителя довольно быстро. Им оказался 60-летний ранее неоднократно судимый 60-летний местный житель. Мужчина сидел в соседнем от места преступления дворе.

- Задержаный уже во всем сознался. На него завели уголовное дело по статье «Разбой». Грозит ему до 10 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU