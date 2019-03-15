Два волгоградца украли у себя 54 тонны оливкового масла ради компенсации

СЕГОДНЯ 14:53 2019-03-15T14:53:53+03:00

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Сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте разоблачили двух волгоградских мошенников, которые хотели получить за кражу фиктивного груза 15 миллионов рублей.

Два волгоградца – 33-летний коммерсант и его 20-летний безработный друг – заключили договор с транспортной компанией на комплексное экспедиционное обслуживание груза. Из Краснодара в Волгоград они якобы переправляли 54 тонны оливкового масла на сумму 15 миллионов 266 тысяч рублей. Но масло до пункта назначения не дошло. В пункте назначения емкости оказались путсыми. Бизнесмены стали требовать у сопровождающей компании компенсацию за потерянное в пути масло. Но хитрый план волгоградских «бизнесменов» раскрыли.

Как выяснили правоохранители, волгоградцы на станции Краснодар - Сортировочный Северо-Кавказской железной дороги создали лишь видимость погрузки емкостей с маслом. На самом деле в огромных канистрах была вода. Там же на станции один из волгоградцев спрятался в вагоне с грузом. По пути слил жидкость из всех контейнеров, а ночью во время остановки станции Лесопитомник Привжд срезал пломбу на двери вагона, создав видимость вскрытия и кражи.

Благо транспортная компания не перечислила компенсацию за «украденное».

- По данному факту на волгоградцев завели уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Грозит им до 10 лет лишения свободы. Оба находятся под стражей, - уточнили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЛУ МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU