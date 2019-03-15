Путин пригласил на разговор главу Волгоградской области Андрея Бочарова

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-15T13:21:13+03:00

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Утром в пятницу губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отправился в Москву. В конце недели к себе на разговор его пригласил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Сегодня, 16 марта, в Кремле пройдет встреча главы государства и главы нашего региона.

- Сегодня Президент проведет ряд внутренних встреч и совещаний. Большинство из них не будут носить публичный характер.Публичной будет его встреча с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, - цитирует ТАСС пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Об этом Песков рассказал журналистам, отвечая на вопрос: «Какой распорядок дня у Президента России?».

О чем предстоит разговор с Андреем Бочаровым, правда, уточнять не стал. Дополнив лишь, что Владимир Путин «продолжает планомерно и регулярно работать с главами регионов».

ИСТОЧНИК KP.RU