16 марта в Волгограде пройдет фестиваль «Крымская весна»

СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-15T12:49:38+03:00

Праздник начнется у музея "Россия - моя история" в 12.00. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Пять лет прошло с того момента, как Крым вернулся в родную гавань. По такому случаю по всей России пройдут праздничные мероприятия. В том числе и в Волгограде: 16 марта горожан приглашают на фестиваль «Крымская весна! МЫ ВМЕСТЕ».

Праздник пройдет у музея «Россия — моя история». Начало – в 12.00.

- На сцену выйдут известные волгоградские коллективы и сольные исполнители. А детские школы искусств организуют для гостей праздника интерактивные площадки с конкурсами, показательными выступлениями и мастер-классами, - сообщают в мэрии.

Тут же на площадке у музея будет работать выставка «Крымская весна». Здесь предстанут работы учащихся художественных отделений детских школ искусств и детской художественной школы №1.

Водителям следует взять на заметку, что на время праздника – с 7.00 до 15.00 - будет перекрыто движение по рокадной дороге на участке от улицы Калинина до улицы Краснознаменской.

Кстати, в рамках фестиваля «Крымская весна» в Волгограде запланированы еще масса мероприятий, которые пройдут с 15 по 19 марта. Среди них книжная выставка-путешествие по истории строительства крымского моста «Крымский мост как артерия от сердца», поэтическая эстафета волгоградских авторов (участники читают стихи, рассказывают интересные истории, связанные с посещением Крыма), исторический экскурс «Здесь воздух на истории настоян» и многие другие.

К памятной дате также приурочен открытый мастер-класс для школьников победителя первенств России по боксу Вадима Варакина, который пройдет на площадке спортивного комплекса «Зенит». Также в эти дни в Волгограде проходит первенство города по бадминтону среди студентов в рамках фестиваля «Крымская весна», посвященные пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Напомним, референдум о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией состоялся в марте 2014 года. День 18 марта вошел в перечень официальных государственных праздников РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU