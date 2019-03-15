В Астрахани полиция поймала водителя, сбившего насмерть пешехода и сбежавшего

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-15T12:21:46+03:00

На месте ДТП от иномарки остался значок "Хюндая", он и помог вычислить виновника. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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Несколько часов понадобилось полицейским Астрахани, чтобы найти виновника смертельного ДТП. Водитель сбил пешехода и сбежал.

Случилось это в ночь с 14 на 15 марта в Трусовском районе Астрахани. Примерно в половине первого ночи в полицию позвонили случайные прохожие, которые обнаружили лежащего на проезжей части мужчину на улице Дзержинского. «Скорая», которая также приехала на место ЧП, констатировала смерть пострадавшего. Характер травм говорил о том, что его сбила машина.

Виновник аварии скрылся, но на дороге полицейские нашли значок автомобиля «Hyundai». Это была единственная деталь, которая и помогла выйти на след нарушителя. Видеокамер на этом участке нет, очевидцев тоже не нашлось. Инспекторам группы розыска пришлось отсмотреть сотни записей со всех камер, установленных в Трусовском районе. И виновника все-таки вычислили. Иномарку с характерными повреждениями и без значка на решетке радиатора ехала по Николаевскому шоссе. Через некоторое время сотрудники ГИБДД нашли машину на площади Нефтебазовской.

Мужчину сбили улице Дзержинского примерно в половине первого ночи. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Кстати, задержанный астраханец на полтора года был лишен водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. И в этот раз, несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, он отказался проходить экспертизу. Но от ответственности это его не избавит

- На виновника аварии уже завели уголовное дело по двум статьям. Сейчас с ним работают в отделе полиции. Устанавливают личность погибшего мужчины, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU