2019-03-15T11:54:14+03:00
Общество

В 2019-м новые фонари появятся на улицах Покрышника, Шурухина, Санаторной и Неждановой

Концессионер обещает восстановить освещение даже там, где давно не было уличного света
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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В этом году в Волгограде обещают вплотную заняться восстановлением уличного освещения. Причем будут не только менять старые фонари на новые, но и вести новые линии туда, где освещения отродясь не было. Сейчас специалисты департамента городского хозяйства мэрии вместе с концессионером с ООО «Светосервис-Волгоград» обследуют районы и выявляют улицы, где наружное освещение надо восстановить в первую очередь.

Первыми в этом списке улицы Покрышкина и проезд Дорожников в Дзержинском районе, а также улица Шурухина в Тракторозаводском районе. Современные металлические опоры с энергоэффективными светодиодными лампами также появятся в этом году на улице Санаторной в Кировском районе, улицах Танеева и Олимпийской в Красноармейском районе. Продолжатся работы по освещению улицы Неждановой в Ворошиловском районе.

- Новые светильники, которые устанавливает концессионер, способны равномерно рассеивать поток яркого белого света, что улучшает видимость для участников движения и напрямую влияет на уровень безопасности на дорогах. Гарантийный срок службы таких энергоэкономичных устройств составляет 50 тысяч часов – это примерно в 3 раза больше, чем лампы предыдущего поколения, - уточняют в мэрии.

Напомним, в 2018-м новый концессионер уже установил почти 3 тысячи новых фонарей, уложил 26 километров сетей, что позволит подключить еще почти 800 светоточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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