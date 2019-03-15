В Волгограде поймали педофила из Владимирской области

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-15T11:33:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгограде поймали 32-летнего педофила. Свои гнусные преступления он, правда, совершил не у нас, а во Владимирской области, откуда сам родом. Полиция искала его несколько месяцев. Даже объявили в федеральный розыск. И только сейчас наши сотрудники угрозыска регионального ГУ МВД при содействии владимирских коллег задержали. Мужчину обвиняют в изнасиловании двух девочек-подростков. Одна из которых, была его падчерицей.

Этот извращенец изнасиловал сначала 13-летнюю дочь своей сожительницы, а затем и ее 15-летнюю подружку. О преступлении стало известно осенью 2018-го. Но тогда педофил успел сбежать. Нашли его в Волгограде. Здесь он снимал квартиру в Тракторозаводском районе.

- Сейчас задержанного этапировали во Владимирскую область для проведения следственных действий в рамках расследуемого уголовного дела, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU