2019-03-15T11:33:13+03:00
Происшествия

В Волгограде поймали педофила из Владимирской области

Мужчину разыскивали за изнасилование двух девочек 13-ти и 15-ти лет
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде поймали 32-летнего педофила. Свои гнусные преступления он, правда, совершил не у нас, а во Владимирской области, откуда сам родом. Полиция искала его несколько месяцев. Даже объявили в федеральный розыск. И только сейчас наши сотрудники угрозыска регионального ГУ МВД при содействии владимирских коллег задержали. Мужчину обвиняют в изнасиловании двух девочек-подростков. Одна из которых, была его падчерицей.

Этот извращенец изнасиловал сначала 13-летнюю дочь своей сожительницы, а затем и ее 15-летнюю подружку. О преступлении стало известно осенью 2018-го. Но тогда педофил успел сбежать. Нашли его в Волгограде. Здесь он снимал квартиру в Тракторозаводском районе.

- Сейчас задержанного этапировали во Владимирскую область для проведения следственных действий в рамках расследуемого уголовного дела, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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