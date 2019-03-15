С начала года более 4 тысяч селян проверили здоровье в мобильных пунктах

СЕГОДНЯ 11:13 2019-03-15T11:17:56+03:00

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Для жителей отдаленных волгоградских хуторов и сел зачастую очень проблематично попасть к медикам-специалистам (то врача в поликлинике нет, то времени). К сожалению, из-за этого многие болезни у волгоградских селян выявляют уже в запущенном виде. Поэтому решено было активизировать работу выездных бригад специалистов.

- Сегодня в регионе работают шесть лечебно-диагностических модулей: три из них для взрослого населения, три - для детей, в том числе детский «Мобильный центр здоровья». В них есть все необходимое для обследования оборудование, для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований. С начала года эти мобильные бригады обследовали уже 4172 человека. Специалисты выявили у этих волгоградцев порядка трех тысяч заболеваний, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации региона.

Выездную диспансеризацию населения отдаленных селах проводят и мобильные бригады, созданные при медучреждениях региона. Лидер по числу обследований — мобильная бригада быковской ЦРБ, которая обследовала почти две тысяч селян. Всего с начала года мобильные бригады совершили 183 выезда, благодаря которым на осмотр к врачам попали 8156 человек.

Всего в течение года выездным профосмотром планируют охватить более 39 тысяч сельских жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU