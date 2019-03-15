2019-03-15T10:51:11+03:00
Происшествия

За сутки под колесами оказались два 10-летних мальчика

И оба ребенка оказались в больнице по вине нерадивых водителей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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14 марта с разницей в несколько часов под колесами авто оказались сразу два волгоградских мальчишки. Обоим по 10 лет, и оба получили травмы не по своей вине, а из-за нерадивых водителей, которые не соблюдают элементарные правила дорожного движения.

Так, в полдень 28-летний водитель на «семерке» сбил ребенка на улице Пушкина в Котельниково. Причем школьник шел в этот момент по тротуару. Машина сбила его, и уехала, даже не остановившись.

- В результате ДТП мальчика с травмой увезли в больницу. Водителя спустя некоторое время задержал наряд ДПС, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Вечером того же дня еще одного 10-летнего мальчишку сбили в Камышине. Как рассказали в ведомстве, 56-летняя женщина за рулем «Шевроле Клан», ехала по улице Пролетарской в сторону улицы Октябрьской, и проехала перекресток на красный сигнал светофора. А дорогу по «зебре» как раз переходил школьник. Мальчишку с травмой увезли в больницу.

Печально, но с начала 2019 года в Волгограде под колеса попал уже 21 ребенок. Это больше, чем в прошлом году. И в основном дети страдают по вине водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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