2019-03-15T10:31:58+03:00
Общество

В Волгограде 54 маршрутки сняли с линий за нарушения и неисправности

Владельцы «ГАЗелей», работавших на маршруте 64-а, переходят на новый маршрут №5-а
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Постепенно перевозчики сами уходят в "пиратских" маршрутов на легальную работу.Постепенно перевозчики сами уходят в "пиратских" маршрутов на легальную работу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Два года в Волгограде активно пытаются убрать с дорог ржавые «Газели», заменив их автобусами. Но владельцы этих маршруток все равно работают, зачастую нелегально, осуществляя перевозку под видом «заказных». Вот только ездить на таких опасно. Как показали совместные рейды сотрудников органов ГИБДД и УГАДН по Волгоградской области, у таких перевозчиков не только отсутствуют лицензии и необходимые документы, часто машины выходят на линии в неисправном состоянии, а водители не проходят медосмотр.

- С начала года в ходе таких рейдов в Волгограде выявили и отправили штрафстоянку 54 пассажирских микроавтобуса, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Кроме документов специалисты в рейдах проверяют и состояние общественного транспорта. Говорят, к легальным перевозчикам претензий практически нет, а вот к «нелегалам» - масса.

- Эвакуация микроавтобусов, в том числе имеющего технические неисправности, – это на сегодня один из самых действенных методов воздействия на недобросовестных перевозчиков, - говорит старший госинспектор Волжского межрегионального УГАДН Александр Шестаков.

Такими методами чиновники и правоохранители вынуждают перевозчиков самостоятельно уходить с «пиратских» маршрутов на легальные. Так, владельцы «ГАЗелей», которые работали на маршруте №64-а, уже сами массово переходят на маршрут №5-а, соединяющий Родниковую Долину с Центральным районом Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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