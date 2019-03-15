Танцы на капоте: волгоградец принял иномарку за батут

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-15T10:04:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Волгоградцы переживают промозглую мартовскую погоду по-разному. Те, кто сидит дома, греются теплым чаем, ну или чем-то покрепче. Поздней ночью 14 марта полицейские задержали волгоградца, превратившего в батут капот и крышу дорогой «Toyota Camry». Машина была припаркована возле одного из домов в Советском районе. Стражи правопорядка задержали двадцатидевятилетнего «кузнечика» и попытались выяснить причины его поведения. Однако ни погодными условиями, ни победой любимой спортивной команды, ни уроками танцев неработающий мужчина объяснить свое поведение не смог: он попросту был пьян.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе УМВД по Волгограду, на любителя портить дорогие машины завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Согласно этой статье, ночному «попрыгунчику» грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU