2019-03-15T10:04:24+03:00
Общество

Танцы на капоте: волгоградец принял иномарку за батут

Житель Советского района придумал новое применение для «Toyota Camry»
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
Владельцу Тойоты очень не повезло с соседом.Владельцу Тойоты очень не повезло с соседом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Волгоградцы переживают промозглую мартовскую погоду по-разному. Те, кто сидит дома, греются теплым чаем, ну или чем-то покрепче. Поздней ночью 14 марта полицейские задержали волгоградца, превратившего в батут капот и крышу дорогой «Toyota Camry». Машина была припаркована возле одного из домов в Советском районе. Стражи правопорядка задержали двадцатидевятилетнего «кузнечика» и попытались выяснить причины его поведения. Однако ни погодными условиями, ни победой любимой спортивной команды, ни уроками танцев неработающий мужчина объяснить свое поведение не смог: он попросту был пьян.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе УМВД по Волгограду, на любителя портить дорогие машины завели уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Согласно этой статье, ночному «попрыгунчику» грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин пригласил на разговор главу Волгоградской области Андрея Бочарова
16 марта в Волгограде пройдет фестиваль «Крымская весна»
В Астрахани полиция поймала водителя, сбившего насмерть пешехода и сбежавшего
В 2019-м новые фонари появятся на улицах Покрышника, Шурухина, Санаторной и Неждановой
В Волгограде поймали педофила из Владимирской области
С начала года более 4 тысяч селян проверили здоровье в мобильных пунктах
За сутки под колесами оказались два 10-летних мальчика
В Волгограде 54 маршрутки сняли с линий за нарушения и неисправности
В Волгограде на Астраханском мосту залатали ямы
Закрыть пожизненно: в Волгограде семья убитой девушки требует ужесточить Масленникову наказание
Волгоградцев приглашают на «Зеленый фестиваль»
На волгоградских прилавках выявили 183 случая вредного и некачественного товара
В Волжском пьяный мужчина разбил дверь в магазин в поисках пива
В Волгограде медики заговорят на английском