2019-03-15T12:37:03+03:00
Общество

В Волгограде на Астраханском мосту залатали ямы

Ремонтные работы выполнили в ночное время
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ямы заделали литым асфальтом в качестве оперативной и вынужденной меры.Ямы заделали литым асфальтом в качестве оперативной и вынужденной меры.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Движение по Астраханском мосту, который соединяет Центральный и Ворошиловский районы Волгограда, всегда интенсивное. И объезжать ямы, которых после зимы на этой дороге немало, в час пик совсем неудобно. В плане на комплексный ремонт этот мост не стоит, поэтому в мэрии решили в качестве экстренных мер пока просто залатать здесь ямы.

- Бригады «ДСЭР Советского района» уже залатали часть ям литым асфальтом, уделив особое внимание крайним правым полосам, по которым организовано движение общественного транспорта. Основной объем работ выполняют в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан, - говорят в администрации Волгограда.

И добавляют, что в качестве оперативного ремонта литым асфальтом в городе уже залатали свыше 2,5 тысяч квадратных метров дорог. Напоминают, мера это временная, и как только установится теплая погода, в Волгограде приступят к капитальному ремонту дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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