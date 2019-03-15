Закрыть пожизненно: в Волгограде семья убитой девушки требует ужесточить Масленникову наказание

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-15T09:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Семья одной из убитых в Волжском девушек требует ужесточить убийце Масленникову наказание и отправить его на пожизненное заключение. Напомним, 27 февраля Волгоградский областной суд вынес жестокому убийце приговор: 23 года лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, Александр Масленников должен выплатить семьям зарезанных им девушек по 1 миллиону рублей. Но родные погибших посчитали даже такой вердикт слишком мягким. Как рассказали «КП-Волгоград» в областном суде, к ним поступила апелляционная жалоба, в которой потерпевший (родственник убитой) просит изменить приговор и назначить Масленникову наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Александр Масленников – тот нелюдь, который зарезал двух девушек-подружек из Волжского. Не просто убил, а расчленил их тела, и даже пытался пропустить через мясорубку, чтобы скрыть улики, но не смог. Тогда порубал девушек, сложил в сумки и закопал в лесополосе. После чего сбежал в Москву, где его и поймали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На окраине Волжского ищут останки убитых девушек

Убийца расправился над подругами самым жестоким образом

Подозреваемый в убийстве двух волжанок Александр Масленников задержан в Москве

В Волжском исчезнувших после похода в караоке девушек ищут четвертые сутки

Маньяк из Волжского зарезал своих жертв из-за поцелуя

ИСТОЧНИК KP.RU