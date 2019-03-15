Волгоградцев приглашают на «Зеленый фестиваль»

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-15T09:21:38+03:00

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Весна - отличное время для того, чтобы уделить внимание своему здоровью и окружающей среде. У волгоградцев есть возможность начать свою жизнь с чистого листа: 24 марта на территории Центрального рынка пройдет фестиваль Green fest. Здесь всем желающим помогут изменить свой образ жизни в лучшую сторону. С 11 до 20 часов в воскресенье гостям «Зеленого фестиваля» расскажут всё о вкусном и полезном питании и о правильных занятиях спортом. Также каждый узнает, какой вклад он может внести в улучшение экологической обстановки в городе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, площадки фестиваля займут два этажа. Участникам предложат обширную познавательную программу, фуд-корт с вегетарианскими и постными блюдами, яркую фотозону и маркет экологичных товаров. Всех желающих ждут спортивные и кулинарные мастер-классы. Кроме того, в программе лекции о здоровом питании.

ИСТОЧНИК KP.RU