2019-03-15T09:21:38+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на «Зеленый фестиваль»

24 марта 2019 на площади Центрального рынка расскажут о здоровом образе жизни
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
На фестивале научат готовить полезные блюда.На фестивале научат готовить полезные блюда.Фото: Виктория ДУДИНА
Изменить размер текста:

Весна - отличное время для того, чтобы уделить внимание своему здоровью и окружающей среде. У волгоградцев есть возможность начать свою жизнь с чистого листа: 24 марта на территории Центрального рынка пройдет фестиваль Green fest. Здесь всем желающим помогут изменить свой образ жизни в лучшую сторону. С 11 до 20 часов в воскресенье гостям «Зеленого фестиваля» расскажут всё о вкусном и полезном питании и о правильных занятиях спортом. Также каждый узнает, какой вклад он может внести в улучшение экологической обстановки в городе.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, площадки фестиваля займут два этажа. Участникам предложат обширную познавательную программу, фуд-корт с вегетарианскими и постными блюдами, яркую фотозону и маркет экологичных товаров. Всех желающих ждут спортивные и кулинарные мастер-классы. Кроме того, в программе лекции о здоровом питании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Закрыть пожизненно: в Волгограде семья убитой девушки требует ужесточить Масленникову наказание
На волгоградских прилавках выявили 183 случая вредного и некачественного товара
В Волжском пьяный мужчина разбил дверь в магазин в поисках пива
В Волгограде медики заговорят на английском
Актер «Импровизации» Антон Шастун задумался о переезде в Волгоград из-за удивительных людей
Волгоградцу за подставные ДТП с элитными авто дали 4 года колонии
Волгоградца оштрафовали на 200 тысяч рублей за осквернение скульптуры «Родина-Мать»
Волгоградский сотрудник УФСИН вернет полученные взятки
Из-за ремонта моста через Волжскую ГЭС дорогу сузят до двух полос
Волгоградские поля снова оккупировали мигранты: полиция задержала в теплицах десятки нелегалов
В Волгограде кто-то обворовал подстанцию и едва не оставил полгорода без света
Астраханец вымогал деньги у любовницы за ее интимные фото
Появилось видео аварии заснувшей за рулем студентки на иномарке
Летом запустят новый поезд из Астрахани через Волгоград в Имеретинский курорт
Коллекторов, угрожавших волгоградской учительнице, не нашли
Астраханец накопил 127 штрафов за превышение скорости
На три года загремел инспектор Роспотребнадзора из Волгограда за взятку
Волгоградский детсад оштрафовали за мусор и грязные игрушки на площадке
В Волгограде ищут подрядчиков на ремонт десяти дорог
Молодых архитекторов привлекут к строительству и реставрации волгоградских храмов и монастырей
В Волгограде снова начал ходить маршрут 41а от Библиотечной до ТЦ "Мармелад"
В Астрахани 120-килограммовая бабушка две недели пролежала на полу не в силах подняться
Берегите детей: с начала года в Волгограде под колеса попал уже 21 ребенок
В Астраханской области бешеная лошадь покусала четверых селян