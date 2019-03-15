2019-03-15T09:10:51+03:00
Общество

На волгоградских прилавках выявили 183 случая вредного и некачественного товара

Некоторые производители травят волгоградцев формальдегидов и ядовитыми химикатами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Казалось бы, требования к производителям продукции выставляют высокие. Вот только выполняют их не все, в итоге на прилавках оказывается товар не просто некачественный, а иногда и опасный для здоровья. Так, с начала 2019-го сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили 183 случая несоответствия продукции требованиям технических регламентов, из них 83 случая касались пищевой продукции, 99 уведомлений – непищевой продукции.

Среди непищевой продукции девять фактов, где обнаружили превышения по водородному показателю, 5 фактов – по индексу токсичности, 1 факт – по содержанию формальдегида.

Хуже, что в этом «вредном» списке много нарушений в числе пищевой продукции.

- Лабораторные исследования показали несоответствие пищевой продукции по физико-химическим показаниям в 13 случаях, по микробиологическим показаниям – в 9, по отсутствию маркировки – в 36 случаях. В трех случаях в продуктах питания превышен уровень химических загрязнений, - уточняют в Роспотребнадзоре по Волгоградской области.

Найти перечень «опасных» товаров вы можете в разделе «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям» на сайте Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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