В Волжском пьяный мужчина разбил дверь в магазин в поисках пива

СЕГОДНЯ 08:32 2019-03-15T08:39:42+03:00

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Примерно в три часа ночи в дежурную часть полиции Волжского позвонили сотрудники охранного предприятия и сообщили, что в магазине спиртных напитков, расположенном на бульваре Профсоюзой, сработала сигнализация. В срочном порядке к месту ЧП выехал наряд ЧОПа. Что удивительно, грабитель никуда с места преступления и не торопился.

Подъехав к магазину, охранники и правоохранители увидели мужчину, который был сильно пьян, буквально держался на ногах. Но все же смог разбить стекло входной двери.

У грабителя в руках были 9 бутылок пива. Как пояснил мужчина полицейским, у него закончилось спиртное, а денег на «добавку» не было, поэтому он и решил похитить чуть пива в магазине.

- На волжанина завели уголовное дело по статье «Покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в помещение». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/697314" frameborder="0"></iframe> В Волжском пьяный мужчина разбил магазин в поисках пива.

ИСТОЧНИК KP.RU