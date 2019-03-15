2019-03-15T08:39:42+03:00
Происшествия

В Волжском пьяный мужчина разбил дверь в магазин в поисках пива

Молодой человек рвался за «добавкой» [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Примерно в три часа ночи в дежурную часть полиции Волжского позвонили сотрудники охранного предприятия и сообщили, что в магазине спиртных напитков, расположенном на бульваре Профсоюзой, сработала сигнализация. В срочном порядке к месту ЧП выехал наряд ЧОПа. Что удивительно, грабитель никуда с места преступления и не торопился.

Подъехав к магазину, охранники и правоохранители увидели мужчину, который был сильно пьян, буквально держался на ногах. Но все же смог разбить стекло входной двери.

У грабителя в руках были 9 бутылок пива. Как пояснил мужчина полицейским, у него закончилось спиртное, а денег на «добавку» не было, поэтому он и решил похитить чуть пива в магазине.

- На волжанина завели уголовное дело по статье «Покушение на совершение кражи с незаконным проникновением в помещение». Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

В Волжском пьяный мужчина разбил магазин в поисках пива.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Закрыть пожизненно: в Волгограде семья убитой девушки требует ужесточить Масленникову наказание
Волгоградцев приглашают на «Зеленый фестиваль»
На волгоградских прилавках выявили 183 случая вредного и некачественного товара
В Волгограде медики заговорят на английском
Актер «Импровизации» Антон Шастун задумался о переезде в Волгоград из-за удивительных людей
Волгоградцу за подставные ДТП с элитными авто дали 4 года колонии
Волгоградца оштрафовали на 200 тысяч рублей за осквернение скульптуры «Родина-Мать»
Волгоградский сотрудник УФСИН вернет полученные взятки
Из-за ремонта моста через Волжскую ГЭС дорогу сузят до двух полос
Волгоградские поля снова оккупировали мигранты: полиция задержала в теплицах десятки нелегалов
В Волгограде кто-то обворовал подстанцию и едва не оставил полгорода без света
Астраханец вымогал деньги у любовницы за ее интимные фото
Появилось видео аварии заснувшей за рулем студентки на иномарке
Летом запустят новый поезд из Астрахани через Волгоград в Имеретинский курорт
Коллекторов, угрожавших волгоградской учительнице, не нашли
Астраханец накопил 127 штрафов за превышение скорости
На три года загремел инспектор Роспотребнадзора из Волгограда за взятку
Волгоградский детсад оштрафовали за мусор и грязные игрушки на площадке
В Волгограде ищут подрядчиков на ремонт десяти дорог
Молодых архитекторов привлекут к строительству и реставрации волгоградских храмов и монастырей
В Волгограде снова начал ходить маршрут 41а от Библиотечной до ТЦ "Мармелад"
В Астрахани 120-килограммовая бабушка две недели пролежала на полу не в силах подняться
Берегите детей: с начала года в Волгограде под колеса попал уже 21 ребенок
В Астраханской области бешеная лошадь покусала четверых селян