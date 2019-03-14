2019-03-14T22:51:38+03:00
Общество

В Волгограде медики заговорят на английском

Для врачей и регистраторов организуют специальные курсы
Екатерина МАЛИНИНА
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Для медиков разработают специальные программы.Для медиков разработают специальные программы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Волгоградской области всерьез решили зарабатывать на «экспорте медицинских услуг», то есть на иностранцах, которые не прочь поправить здоровье в клиниках региона. И это не мистика. Жители Европы довольно часто наведываются в Россию именно с целью подлечиться. Ведь это получается дешевле (даже с дорогой и проживанием), чем на их родине.

Чтобы наши врачи были во всеоружии чиновники решили подучить медиков английскому. А то придет англичанин зубик полечить, а его никто не поймет. Непорядок и упущенная выгода. Так что сейчас языковой центр ВГСПУ разрабатывает специальные профильные программы обучения иностранным языкам. В первую очередь учиться отправят регистраторов, врачей и руководство больниц.

Кстати, специалисты уже протестировали медиков Волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники. У них были задания по чтению, аудированию и общению.

Всего в программе «экспорта» задействовано 19 медучреждений Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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