В Волгограде медики заговорят на английском

14 Март 22:50 2019-03-14T22:51:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгоградской области всерьез решили зарабатывать на «экспорте медицинских услуг», то есть на иностранцах, которые не прочь поправить здоровье в клиниках региона. И это не мистика. Жители Европы довольно часто наведываются в Россию именно с целью подлечиться. Ведь это получается дешевле (даже с дорогой и проживанием), чем на их родине.

Чтобы наши врачи были во всеоружии чиновники решили подучить медиков английскому. А то придет англичанин зубик полечить, а его никто не поймет. Непорядок и упущенная выгода. Так что сейчас языковой центр ВГСПУ разрабатывает специальные профильные программы обучения иностранным языкам. В первую очередь учиться отправят регистраторов, врачей и руководство больниц.

Кстати, специалисты уже протестировали медиков Волгоградской областной клинической стоматологической поликлиники. У них были задания по чтению, аудированию и общению.

Всего в программе «экспорта» задействовано 19 медучреждений Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU