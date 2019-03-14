Актер «Импровизации» Антон Шастун задумался о переезде в Волгоград из-за удивительных людей

СЕГОДНЯ 18:27 2019-03-14T18:27:47+03:00

Однако из-за плохой погоды юмористы отказались от прогулки по городу и остались в гостинице, но назвали скоростной трамвай волшебством

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Вчера, 13 марта Волгоград посетили с концертом актёры шоу "Импровизация" на ТНТ. Главной особенностью шоу является полное отсутствие сценария. Шутки рождаются прямо на глазах у зрителей, и у артистов нет возможности заранее отрепетировать миниатюру, ведь всё происходит прямо здесь и сейчас.

Именно волгоградский концерт дал старт импровизационному туру в 2019 году, и именно Волгоград одним из первых увидел новые импровизации, такие как "Минус один", "Расставание", "Внутренний голос", которые в скором времени появятся и в телевизионной версии шоу.

- Мы были у вас в мае прошлого года и даже остались здесь на целый день, обошли все достопримечательности, погода была шикарная, - рассказывает один из актёров, Дмитрий Позов. — Сегодня нам с ней не очень повезло, поэтому мы остались в номере. Хотя Арсений мечтал покататься на вашем трамвайчике, который уходит под землю, для него это настоящее волшебство.

- А меня в Волгограде из аэропорта встретил самый любезный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни, - поделился Антон Шастун, - Он подошёл и попросил сделать с ним фотокарточку! Внимание! Фотокарточку! Я думал, он мне потом скажет, мол, приходите во вторник после двух её забирать. Удивительные у вас здесь люди! Задумался о переезде в Волгоград!

Актёры шоу создали сумасшедшие, нелепые и уникальные образы в не просчитанных заранее ситуациях, попасть в которые участникам предлагал непосредственно волгоградский зритель. Вспомнили и "уплывающий" в Волгу стадион после окончания чемпионата мира по футболу, и "танцующий мост", а также много других местных особенностей.

ЦКЗ собрал полный зал поклонников, который буквально взрывался от смеха и восторга! Те, кто считал, что шутки заранее прописаны - навсегда убедились в обратном!

ИСТОЧНИК KP.RU