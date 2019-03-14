Волгоградцу за подставные ДТП с элитными авто дали 4 года колонии

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-14T17:01:22+03:00

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30-летний волгоградец Исмаил Умаров отправится на 4 года в колонию общего режима за мошенничество со страховыми выплатами. Как доказали в суде, волгоградец вместе с шестью своими сообщниками занимался инсценировкой аварий с дорогими иномарками. Потом по поддельным документам они получали страховые выплаты. За восемь месяцев – с февраля по сентябрь 2017-го – аферисты получили страховок на сумму 1 миллион 600 тысяч рублей.

Задержали мошенников сотрудники УФСБ и ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Волгоградской области.

Следователи СУ СК по региону доказали причастность Умарова к пяти эпизодам «мошенничества в сфере страхования, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере» и пяти эпизодах покушения на указанное преступление.

Как уточнили «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, Умаров полностью признал свою вину и возместил ущерб.

- Умарова взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, - сообщают в ведомстве. – Уголовные дела троих сообщников находятся еще в стадии рассмотрения. Уголовные дела в отношении оставшихся участников ОПГ выделены в отдельные производства и также находятся на стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU