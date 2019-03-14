2019-03-14T14:55:00+03:00
Происшествия

Волгоградский сотрудник УФСИН вернет полученные взятки

По суду мужчина должен 121 тысячу рублей
Юлия Данильченко
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Красноармейский районный суд вынес приговор по делу Антона Молчанова: бывший инспектор филиала по Светлоярскому району УФСИН вернет каждую копейку от полученных им во время работы взяток, а это 121 тысяча рублей. Незаконные деньги он получил в 2018 году.

- Государственным обвинением доказано, что бывший капитан внутренней службы неоднократно брал взятки за непроведение проверок в отношении лиц, которым судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Молчанову дали 4,5 года колонии общего режима, но помимо этого прокурор Красноармейского района стал добиваться того, чтобы взяточник вернул полученные деньги. И суд встал на сторону обвинения. Решение скоро вступит в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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