Из-за ремонта моста через Волжскую ГЭС дорогу сузят до двух полос

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-14T15:01:26+03:00

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Дождались: дорогу через Волжскую ГЭС начнут ремонтировать уже на следующей неделе, а точнее с 18 марта. Но сразу готовьтесь к пробкам: так как дорогу на данном участке с 8.00 на время ремонта сузят до двух полос. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского.

Мостовой переход через Волжскую ГЭС давно находится в ужасном состоянии. Водители жалуются на ямы уже не первый год. В прошлом году эта дорога все-таки попала в список на реконструкцию на 2019-й. На реализацию только первого этапа выделили 125 миллионов рублей.

- В первую очередь подрядчик приведет в порядок температурные швы, металлоконструкции, устранит дефекты плит и уложит новое асфальтовое полотно. В 2020 году планируется дополнительно направить порядка 250 миллионов рублей. Деньги пойдут на окончание работ и на установку камер видеофиксации на данном участке, - уточняют в мэрии Волжского.

Чиновники обещают, что качество ремонтных работ будут контролировать как специалисты строительного надзора, так и общественники с привлечением сотрудников независимых лабораторий.

- Просим водителей с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, учитывать вводимые ограничения или планировать альтернативные маршруты передвижения, - обращается к волгоградцам администрация.

ИСТОЧНИК KP.RU