Волгоградские поля снова оккупировали мигранты: полиция задержала в теплицах десятки нелегалов

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-14T12:10:39+03:00

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Дешевая рабочая сила волгоградским овощеводам обойдется дорого: работодателям, нанявшим 230 нелегалов для работы в теплицах области, грозят нешуточные штрафы. Правда, их личности только устанавливают.

Тот факт, что на полях снова трудятся десятки мигрантов, полицейские выявили в ходе рейда вблизи поселка Авилово Иловлинского района. Из них 17 человек приехали на заработки из Узбекистана. А еще 20 граждан той же страны трудились вблизи поселка Сакарка Городищенского района. Остальных допрашивают.

- В отношении данных граждан составлены административные материалы. Санкция предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России или без такового, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Это далеко не первый случай. Так в конце 2018 года задержали около полутора тысяч мигрантов, которые буквально оккупировали волгоградские теплицы. Их оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за нарушение закона, но воз и ныне там.

ИСТОЧНИК KP.RU