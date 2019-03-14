В Волгограде кто-то обворовал подстанцию и едва не оставил полгорода без света

СЕГОДНЯ 11:39 2019-03-14T11:39:34+03:00

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В Волгограде половина города – центральная и северная часть - чуть не остались без электроэнергии из-за воришек. Эти «любители металла» украли часть энергооборудования на подстанции «Молзавод», расположенной в Краснооктябрьском районе. Хищение выявили энергетики волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» в ходе планового осмотра.

Как уточнили «КП-Волгоград» в «МРСК Юга», на подстанции был уже частично разукомплектован трансформатор тока, который обеспечивает бесперебойную работу двух воздушных линий электропередачи. Общая сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей.

Сейчас полицейские разыскивают воров, которые совершили данное преступление. А в энергетической компании вынуждены были отрывать своих сотрудников от основной работы, чтобы восстановить подстанцию, а также изыскивать деньги на это.

В «МРСК Юга» напоминают, что воровство электрооборудования не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно! И просят о любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, незамедлительно сообщать по телефону доверия: 8 (8442) 96-45-50.

ИСТОЧНИК KP.RU