2019-03-14T11:26:02+03:00
Происшествия

Астраханец вымогал деньги у любовницы за ее интимные фото

Молодой человек угрожал показать пикантные снимки супругу девушки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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История, которая произошла в Астрахани, на первый взгляд тривиальная: молодая замужняя барышня завела любовника, а, попытавшись его бросить, услышала угрозы в свой адрес. Вот только любовник оказался уголовником, и от словесных угроз перешел к вымогательству. Закончилось эта любовная история уголовным делом.

В полицию Астрахани за помощью обратилась молодая женщина. Чтобы защитить себя от вымогателя, ей пришлось рассказать пикантные подробности ее личной жизни. Как оказалось, у любовника оказались фотографии интимного характера, на которых девушка предстала во всей красе. Угрожая показать эти снимки ее супругу, он потребовал у бывшей возлюбленной 10 тысяч рублей. Астраханка в надежде «замять этот вопрос» отдала деньги. Но любовник не успокоился, и через некоторое время вновь стал шантажировать женщину. Во второй раз он потребовал от нее уже 12 тысяч рублей.

- Очередная её встреча с подозреваемым проходила уже под контролем оперативников уголовного розыска. Молодого человека задержали в момент передачи денег, - рассказала «КП-Волгоград» старший дознаватель отдела полиции № 1 Евгения Пучкова. – Парень уже признался в содеянном.

Как уточнили в ГУ МВД по Астраханской области, сейчас вымогатель находится на подписке о невызде. Кстати, он уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу с незаконным проникновением в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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