Летом запустят новый поезд из Астрахани через Волгоград в Имеретинский курорт

СЕГОДНЯ 10:10 2019-03-14T10:10:38+03:00

Поезд будет ходить по данному маршруту по четным числам. Фото: Андрей ПЕТРОВ

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К лету новые маршруты к морю открывают не только авиакомпании, но и железнодорожники. Вот, например, в этом году запустят новый поезд № 465/466 сообщением Астрахань – Имеретинский курорт.

- Раннее этот поезд курсировал из Астрахани до Адлера, а в 2019 году его маршрут продлили до Имеретинского курорта, - уточнили «КП-Волгоград» в Привжд.

Таким образом, пассажиры смогут добираться сразу в Прибрежный квартал Адлера. Что важно: поезд этот будет следовать через Волгоград.

Запускают новый маршрут с 28 мая. И курсировать он будет до конца летнего сезона (вплоть до сентября).

- Из Астрахани поезд будет отправляться по чётным числам, начиная с 28 мая 2019 года. С 4 сентября и до конца месяца поезд будет курсировать с периодичностью один раз в 4 дня, - сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Отправление из Астрахани - в 22.46, в Волгограде поезд - в 06.46, прибытие в Имеретинский курорт -в 07.10.

Время в пути из Астрахани до Имеретинского курорта составляет 33 часа 24 минуты.

Продажа билетов на поезд сообщением Астрахань – Имеретинский курорт уже открыта.

ИСТОЧНИК KP.RU