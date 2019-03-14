Коллекторов, угрожавших волгоградской учительнице, не нашли

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-14T09:56:07+03:00

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Больше месяца судебные приставы Волгоградской области разбирались в деле о коллекторах, которые превратили жизнь 41-летней волгоградки в настоящий кошмар. Но никаких нарушений не выявили.

Напомним, неизвестные терроризировали учительницу днем и ночью, названивали всем друзьям и коллегам, угрожали применить сексуальное насилие. Женщина обратилась в полицию и УФССП. Из последнего пришел ответ.

- В результате проверки установлено, что в действиях микрокредитных организаций нарушений ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не выявлено, - говорится в документах.

Приставы сравнили номера звонивших вышибал с номерами офисов микрозаймов и не нашли совпадений. Судя по всему, долги женщины были проданы коллекторам, у которых нет лицензии, поэтому найти негодяев фактически не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU