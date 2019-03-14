2019-03-14T09:56:07+03:00
Общество

Коллекторов, угрожавших волгоградской учительнице, не нашли

Скорее всего, вышибалы работают вне закона
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото предоставлено героиней публикации.Фото предоставлено героиней публикации.
Изменить размер текста:

Больше месяца судебные приставы Волгоградской области разбирались в деле о коллекторах, которые превратили жизнь 41-летней волгоградки в настоящий кошмар. Но никаких нарушений не выявили.

Напомним, неизвестные терроризировали учительницу днем и ночью, названивали всем друзьям и коллегам, угрожали применить сексуальное насилие. Женщина обратилась в полицию и УФССП. Из последнего пришел ответ.

- В результате проверки установлено, что в действиях микрокредитных организаций нарушений ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не выявлено, - говорится в документах.

Приставы сравнили номера звонивших вышибал с номерами офисов микрозаймов и не нашли совпадений. Судя по всему, долги женщины были проданы коллекторам, у которых нет лицензии, поэтому найти негодяев фактически не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось видео аварии с заснувшей за рулем студентки на иномарке
Летом запустят новый поезд из Астрахани через Волгоград в Имеретинский курорт
Астраханец накопил 127 штрафов за превышение скорости
На три года загремел инспектор Роспотребнадзора из Волгограда за взятку
Волгоградский детсад оштрафовали за мусор и грязные игрушки на площадке
В Волгограде ищут подрядчиков на ремонт десяти дорог
Молодых архитекторов привлекут к строительству и реставрации волгоградских храмов и монастырей
В Волгограде снова начал ходить маршрут 41а от Библиотечной до ТЦ "Мармелад"
В Астрахани 120-килограммовая бабушка две недели пролежала на полу не в силах подняться
Берегите детей: с начала года в Волгограде под колеса попал уже 21 ребенок
В Астраханской области бешеная лошадь покусала четверых селян