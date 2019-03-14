Астраханец накопил 127 штрафов за превышение скорости

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-14T09:40:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астрахани во время совместного рейда сотрудников ГИБДД, налоговых инспекторов и судебных приставов останавливали машины, проверяя водителей на наличие задолженностей. И поймали астраханца, который накопил 127 (!) неоплаченных штрафов. Можно даже сказать «нагонял», потому как все эти штрафы он получил за превышение скоростного режима.

Только представьте, молодой человек задолжал в бюджет более 86 тысяч рублей.

Неизвестно, сколько б еще убегал этот лихач от ответственности, если б не попался вот так – прямо в руки правоохранителей.

- Молодому человеку предложили оплатить задолженность на месте. В противном случае пригрозили арестовать автомобиль и отправить на штрафстоянку. Чтобы не лишиться транспортного средства, должник на месте рассчитался с накопленными штрафами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области.

Всего, как уточнили в ведомстве, в ходе рейда поймали 82 должника. 16 астраханцев оплатили долги на месте на сумму 130 тысяч рублей. Три должника деньги сразу не нашли, поэтому у них арестовали машины. Остальным выдали требования о явке в отдел судебных приставов по месту регистрации для оплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU