На три года загремел инспектор Роспотребнадзора из Волгограда за взятку
14 марта Волгоградский областной суд вынес окончательный приговор в отношении сотрудника Роспотребнадзора Вадима Мусонова, ранее осужденного за взятку. Решение суда первой инстанции осталось без изменений: ему дали три года колонии общего режима и запретили занимать должности на госслужбе.
- В судебном заседании установлено, что Мусонов предложил представителю владельца кафе в Дубовском районе за 30 тысяч рублей не проводить проверку в заведении. В случае отказа угрожал привлечением к административной ответственности, вплоть до закрытия пункта общественного питания, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.
Коммерсант пожаловался в правоохранительные органы. До последнего Мусонов свою вину не признавал. Более того, он пытался переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество, чтобы скосить срок.
Приговор вступил в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU