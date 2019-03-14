На три года загремел инспектор Роспотребнадзора из Волгограда за взятку

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-14T09:36:24+03:00

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14 марта Волгоградский областной суд вынес окончательный приговор в отношении сотрудника Роспотребнадзора Вадима Мусонова, ранее осужденного за взятку. Решение суда первой инстанции осталось без изменений: ему дали три года колонии общего режима и запретили занимать должности на госслужбе.

- В судебном заседании установлено, что Мусонов предложил представителю владельца кафе в Дубовском районе за 30 тысяч рублей не проводить проверку в заведении. В случае отказа угрожал привлечением к административной ответственности, вплоть до закрытия пункта общественного питания, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

Коммерсант пожаловался в правоохранительные органы. До последнего Мусонов свою вину не признавал. Более того, он пытался переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество, чтобы скосить срок.

Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU