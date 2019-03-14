Волгоградский детсад оштрафовали за мусор и грязные игрушки на площадке

СЕГОДНЯ 09:05 2019-03-14T09:05:33+03:00

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Ряд нарушений нашли инспекторы межрайонной природоохранной прокуратуры Волгограда на территории детского сада № 337 в Ворошиловском районе. Жалобы родителей подтвердились: на площадках хранились грязные игрушки, опасность представляли разбросанные бетонные изделия и автомобильная шина . Не украшали дворик растительные отходы и мусорка без крышки.

- По данным фактам прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений, вынесены постановления в отношении должностного и юридического лица, по результатам рассмотрения которых назначены штрафы на общую сумму 33 тысячи рублей, - рассказали КП-Волгоград в ведомстве.

Но с таким вердиктом руководство не согласилось и попыталось оспорить решение в Ворошиловском районном суде. Однако все доводы прокуратуры вновь нашли свое подтверждение, постановление осталось в силе. Территорию придется привести в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU