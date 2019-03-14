В Волгограде ищут подрядчиков на ремонт десяти дорог

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-14T09:26:32+03:00

Всего в Волгограде в этом году обещают капитально отремонтировать 39 улиц. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На аукцион выставили еще три лота

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Администрация Волгограда объявила аукцион на ремонт еще десяти дорог в городе. На этот раз в три лота вошли улицы Краснооктябрьского и Ворошиловского районов.

Напомним, вчера, 13 марта, на тендер выставили четыре лота (на реконструкцию дорог в Тракторозаводском, Дзержинском и Красноармейском районах).

На этот раз подрядчиков ищут на ремонт трех улиц Ворошиловского района (протяженностью свыше 3,5 километров). На их обновление потратят 62,7 миллиона рублей.

В Краснооктябрьском районе в два лота объединили семь улиц. Среди них дорога по улице Поддубного (протяженностью 1330 метров), улица Кузнецова (1037 метров), улица Гуртьева (860 метров), а также ряд малых дорог. Их ремонт обойдется бюджету в 78 миллионов рублей.

- Площадь реконструкции в Краснооктябрьском районе составит порядка 43 тысяч квадратных метров, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.

Всего на ремонт этих 10 улиц потратят более 140 миллионов рублей.

Всего, напомним, в 2019 году в Волгограде обещают капитально отремонтировать 39 улиц во всех районах общей площадью порядка 500 тысяч квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU