В Волгограде ищут подрядчиков на ремонт десяти дорог
Администрация Волгограда объявила аукцион на ремонт еще десяти дорог в городе. На этот раз в три лота вошли улицы Краснооктябрьского и Ворошиловского районов.
Напомним, вчера, 13 марта, на тендер выставили четыре лота (на реконструкцию дорог в Тракторозаводском, Дзержинском и Красноармейском районах).
На этот раз подрядчиков ищут на ремонт трех улиц Ворошиловского района (протяженностью свыше 3,5 километров). На их обновление потратят 62,7 миллиона рублей.
В Краснооктябрьском районе в два лота объединили семь улиц. Среди них дорога по улице Поддубного (протяженностью 1330 метров), улица Кузнецова (1037 метров), улица Гуртьева (860 метров), а также ряд малых дорог. Их ремонт обойдется бюджету в 78 миллионов рублей.
- Площадь реконструкции в Краснооктябрьском районе составит порядка 43 тысяч квадратных метров, - уточняют «КП-Волгоград» в мэрии.
Всего на ремонт этих 10 улиц потратят более 140 миллионов рублей.
Всего, напомним, в 2019 году в Волгограде обещают капитально отремонтировать 39 улиц во всех районах общей площадью порядка 500 тысяч квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU