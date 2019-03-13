Молодых архитекторов привлекут к строительству и реставрации волгоградских храмов и монастырей
Новый Волгоградский и Камышинский митрополит Феодор очень активно начал свою деятельность в нашем регионе. Владыка не так давно стал членом общественной палаты. А в ближайшее время – в эту пятницу, Институт архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета и митрополит подпишут очень важный документ о сотрудничестве между епархией и вузом.
Нет, в стенах вуза не будут на каждом шагу проводить уроки православия. Скорее всего, выпускников и студентов будут привлекать к строительству, реставрации и воссозданию храмов и монастырей Волгоградской области. Епархия получит молодых специалистов, а молодежь – бесценный опыт.
Каким образом будет происходить сотрудничество, можно будет сказать после подписания соглашения. Всех желающих приглашают поприсутствовать: в 13-00 в диссертационном зале ВолГТУ.
ИСТОЧНИК KP.RU