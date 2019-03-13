2019-03-13T20:08:32+03:00
Общество

В Волгограде снова начал ходить маршрут 41а от Библиотечной до ТЦ "Мармелад"

Перевозчик выиграл суд у администрации Волгограда
Екатерина МАЛИНИНА
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Маршрут один из самых длинных в городе.Маршрут один из самых длинных в городе.
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У волгоградцев появился еще один маршрут, соединяющий Кировский район с Дзержинским. Точнее, возобновился. В прошлом году мэрия отказала перевозчику в праве перевозить людей по данному рейсу – без уведомления исключила его из реестра городских маршрутов. Но с решением администрации владелец не согласился, а пошел в суд и не зря. Тяжбы хоть и длились много месяцев, но стали выигрышными для владельца.

22 февраля решением арбитражного суда Волгоградской области действия чиновников были признаны незаконными. Решение уже вступило в силу. Так что 41а снова на маршруте. Он едет от остановки Библиотечная через: ул.Кирова - 40 МСЧ - ТЦ Акварель – СХИ - Елецкая- Ворошиловский ТЦ - пл. Ленина - 7-ая Гвардейская – Хиросимы – 2-й Километр - 7 ветров – ТЦ Парк Хаус- ул. Космонавтов - МНТК «Микрохирургия глаза» - ТЦ МАРМЕЛАД.

Разрешение на работу автоперевозчик ООО "АвтоКор" получил до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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