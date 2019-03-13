В Волгограде снова начал ходить маршрут 41а от Библиотечной до ТЦ "Мармелад"
У волгоградцев появился еще один маршрут, соединяющий Кировский район с Дзержинским. Точнее, возобновился. В прошлом году мэрия отказала перевозчику в праве перевозить людей по данному рейсу – без уведомления исключила его из реестра городских маршрутов. Но с решением администрации владелец не согласился, а пошел в суд и не зря. Тяжбы хоть и длились много месяцев, но стали выигрышными для владельца.
22 февраля решением арбитражного суда Волгоградской области действия чиновников были признаны незаконными. Решение уже вступило в силу. Так что 41а снова на маршруте. Он едет от остановки Библиотечная через: ул.Кирова - 40 МСЧ - ТЦ Акварель – СХИ - Елецкая- Ворошиловский ТЦ - пл. Ленина - 7-ая Гвардейская – Хиросимы – 2-й Километр - 7 ветров – ТЦ Парк Хаус- ул. Космонавтов - МНТК «Микрохирургия глаза» - ТЦ МАРМЕЛАД.
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ИСТОЧНИК KP.RU