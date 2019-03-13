В Астрахани 120-килограммовая бабушка две недели пролежала на полу не в силах подняться

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-13T19:36:13+03:00

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Вызов в частный сектор на улицу Осипенко в Астрахани пришел 13 марта. Звонившая сказала, что помощь требуется ее соседке.

Когда спасатели приехали на адрес и зашли в дом, то увидели на полу грузную женщину. Она сидела прислонившись к кровати. Рядом были костыли и тарелки с едой. Как объяснила 66-летняя бабушка, она упала и не смогла подняться даже с помощью костылей, на которых она обычно передвигается. Оказалось, астраханка провела на полу больше двух недель. Она умерла бы с голоду, но ее проведать пришла пожилая соседка. Она по просьбе заточенной в четырех стенах подруги ходила в магазин, готовила еду. Поднять большую 120-килограммовую женщину она не смогла. Она пыталась позвать соседей, но тем было не до чужих проблем. Муж пенсионерки умер не так давно, других родственников у нее в городе не было.

Когда терпеть существование на полу больше не было сил, подруга вызвала спасателей, которые и подняли несчастную. От вызова "скорой" и помощи медиков бабушка отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU