Берегите детей: с начала года в Волгограде под колеса попал уже 21 ребенок
Сотрудники волгоградского ГИБДД бьют тревогу: в этом году увеличилось число аварий с участием детей. Только за два месяца 2019-го зафиксировано 19 таких ДТП. В списке пострадавших уже 21 ребенок. Для сравнения, за аналогичный период 2018-го года пострадавших деток было 17. И знаете, что еще печальнее: только в одном ДТП виновником стал школьник, во всех остальных случаях вина за сбитого ребенка лежит на водителях и на взрослых, которые не досмотрели, не пристегнули малыша, не взяли за руку, находясь у проезжей части…
Еще одно наблюдение, которое отметили в ОГИБДД УМВД Волгограду: каждое четвертое ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Дзержинском районе Волгограда.
Госавтоинспекция Волгограда обращается ко всем автомобилистам:
- Убедительная просьба быть на дорогах внимательными, особенно в тех случаях, когда в машине находятся несовершеннолетние пассажиры! Строго соблюдайте требования ПДД, касающиеся перевозок детей, ведь они призваны не усложнять жизнь водителей, а обезопасить жизнь и здоровье наших детей. Не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения правилам дорожного движения Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.
ИСТОЧНИК KP.RU