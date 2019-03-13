2019-03-13T17:02:10+03:00
Общество

Берегите детей: с начала года в Волгограде под колеса попал уже 21 ребенок

Каждое четвертое ДТП с участием детей произошло в Дзержинском районе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В 20-ти авариях с детьми виноватыми оказались водители.В 20-ти авариях с детьми виноватыми оказались водители.
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Сотрудники волгоградского ГИБДД бьют тревогу: в этом году увеличилось число аварий с участием детей. Только за два месяца 2019-го зафиксировано 19 таких ДТП. В списке пострадавших уже 21 ребенок. Для сравнения, за аналогичный период 2018-го года пострадавших деток было 17. И знаете, что еще печальнее: только в одном ДТП виновником стал школьник, во всех остальных случаях вина за сбитого ребенка лежит на водителях и на взрослых, которые не досмотрели, не пристегнули малыша, не взяли за руку, находясь у проезжей части…

Еще одно наблюдение, которое отметили в ОГИБДД УМВД Волгограду: каждое четвертое ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в Дзержинском районе Волгограда.

Госавтоинспекция Волгограда обращается ко всем автомобилистам:

- Убедительная просьба быть на дорогах внимательными, особенно в тех случаях, когда в машине находятся несовершеннолетние пассажиры! Строго соблюдайте требования ПДД, касающиеся перевозок детей, ведь они призваны не усложнять жизнь водителей, а обезопасить жизнь и здоровье наших детей. Не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения правилам дорожного движения Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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