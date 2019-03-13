В Астраханской области бешеная лошадь покусала четверых селян

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-13T16:31:32+03:00

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Инцидент произошел в селе Пироговка Ахтубинского района Астраханской области. Утром местный житель, как обычно, выводил свою лошадку на выпас. Как вдруг она встала на дыбы и резко рванула поводья. Мужчина попытался удержать гнедую, да силы оказались не равны: лошадь вырвалась, а у мужчины сломаны кисти рук.

Но на этом ЧП не закончилось. Безудержное животное стало кидаться на всех, кто попадался ему на пути. Сначала лошадь сбила женщину, проходившую мимо, затем еще двоих мужчин. Неизвестно, сколько б еще людей пострадало, если б не смелый селянин, который завидев происходящее, схватил ружье и пристрелил гнедую.

Четверых пострадавших жителей Пироговка с травмами различной степени увезли в больницу. Владельцу лошади даже пришлось делать операцию.

Как подтвердили «КП-Волгоград» в службе ветеринарии Астраханской области, анализы, которые специалисты взяли у лошади, подтвердили, что она была заражена бешенством. Предполагают, что ее могло укусить больное дикое животное.

Главе региона уже направили представление на введение на 60 дней карантина по бешенству в селе Пироговка. Кроме того, в частных подворьях раньше срока начали проводить плановую вакцинацию животных от бешенства.

astrvetao Астраханские ветеринары срочно прививают животных в селе Пироговка от бешенства

ИСТОЧНИК KP.RU