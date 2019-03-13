2019-03-13T16:58:19+03:00
Здоровье

Сосудистый центр в больнице №25 Волгограда будет работать круглосуточно

Ранее 24 часа в сутки делали операции на сердце и сосудах только в кардиоцентре
Екатерина СИМОХИНА
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Сложные операции будут делать даже ночью.Сложные операции будут делать даже ночью.Фото: Евгения ГУСЕВА
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По данным Росстата, самая распространенная причина смертности у мужчин в нашей стране – инфаркты и инсульты. От них сильная половина умирает чаще, чем от онкологии. Да и женщины не все могут похвастаться здоровым сердцем. Очень важно для людей, у которых случился сердечный приступ или инсульт, оказать помощь как можно быстрее. Естественно, не дожидаясь утра или окончания выходных. В Волгоградской области еще один сосудистый центр готовится перейти на круглосуточный режим работы. Делать сложные высокотехнологические операции на сердце и сосудах в любое время дня и ночи будут в больнице №25 Волгограда. На такой режим в БСМП перейдут с 1 апреля.

А с 1 января на круглосуточный режим уже перешел сосудистый центр в волгоградском кардиоцентре. Сюда пациентов для выполнения сложных операций доставляют даже ночью. Это позволило спасти не одну жизнь.

Как рассказали «КП» в администрации Волгоградской области, по поручению губернатора Андрея Бочарова еще три сосудистых центра с возможностью проведения экстренных операций откроются еще в трех городах области – Камышине, Михайловке и Волжском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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