2019-03-13T15:57:28+03:00
Общество

Тепловики обновили в Волгограде 66 котельных

Заменили более 18 тысяч единиц различного оборудования
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Концессии теплоснабжения"Фото "Концессии теплоснабжения"
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За минувший год «Концессии теплоснабжения» обновили в Волгограде 66 зданий котельных и ЦТП. В рамках производственной программы в 2018-м заменили 18 тысяч единиц оборудования: измерительных и электроприборов, котлов, автоматики. Все это позволило повысить качество услуг и снизить число аварий. Да волгоградцы, наверно, и сами заметили, что проблем с отоплением стало меньше.

Как рассказали «КП-Волгоград» в «концессии теплоснабжения», за год их специалисты отремонтировали 31 километр теплотрасс: заменили прогнившие участки, где обнаружили протечки в ходе гидравлических испытаний.

- Особое внимание уделяется обновлению устройств и деталей на источниках тепла. В прошлом году обновили более 16,5 тысяч единиц тепломеханического и электрооборудования. Особое внимание уделили котлам: выполнили промывку и чистку, восстановили обмуровку, осуществили футеровку горелок (нанесли огнеупорный состав с целью защиты внутренней поверхности от жара) 308 котлоагрегатов, - рассказывают в «Концессии теплоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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