2019-03-13T14:21:48+03:00
Экономика

Доходы бюджета Волгоградской области почти на миллиард больше расходов

Об этом заявили финансисты областной администрации
Екатерина СИМОХИНА
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Власти сравнили показатели бюджета с прошлым годом.Власти сравнили показатели бюджета с прошлым годом.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Такое, по словам чиновников, случилось впервые за последнее десятилетие: областной бюджет по итогам первых двух месяцев 2019 года не просто исполнен с профицитом. Разница между доходами и расходами – почти миллиард рублей. Если конкретно, в январе-феврале областная казна пополнилась на 11,8 миллиарда рублей, а потратили из нее 10,9 миллиарда.

Сотрудники комитета финансов посмотрели в прошлогодние цифры и уверяют, что в январе-феврале 2018-го в бюджет поступило на 351,5 миллиона меньше. В этом году значительная часть поступлений – это налог на доходы физических лиц (2,9 миллиарда рублей). 3,6 миллиарда – это безвозмездные поступления. Как отмечают областные власти, несмотря на непростую экономическую ситуацию, объем собственных налоговых и неналоговых доходов региона растет, и за счет собственных средств область погасила кредитов на миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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